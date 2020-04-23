23.04.2020 (16:32)

Разведчики ЮВО сдали зачеты на допуск к совершению прыжков с парашютом на горном полигоне Дарьял



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сдача зачета на допуск к совершению прыжков с парашютом на горном полигоне Дарьял

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) сдали зачеты в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке на допуск к совершению прыжков с парашютом на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Для допуска к совершению прыжков каждый военнослужащий сдал зачеты по теоретической и практической части с контрольной проверкой на время укладки основного и запасного парашютов.

В ходе наземной подготовки разведчики отрабатывали действия в воздухе и на земле при совершении прыжков с использованием макета вертолета Ми-8. На учебных стапелях отрабатывали нестандартные экстремальные ситуации в воздухе и при приземлении – действия парашютистов при схождении в воздухе, приземлении на крышу здания, высоковольтные провода ЛЭП, дерево, а также при отказе основного купола и при запутывании в стропах.

Теперь разведчикам предстоит совершить боевые прыжки с вертолета 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО на десантных парашютах с табельным вооружением и снаряжением. Во время прыжка в воздухе они будут вести прицельный огнь по условному противнику.

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