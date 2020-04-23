23.04.2020 (15:54)

Свыше 50 часов в неделю проводят танкисты ЗВО на полигоне в рамках подготовки к Всеармейскому этапу конкурса «Танковый биатлон»

В Подмосковье военнослужащие танковой армии Западного военного округа в рамках подготовки к всеармейскому этапу конкурса «АрМИ-2020» «Танковый биатлон» проводят свыше 50 часов в неделю на полигоне.

Танковый экипаж старшего лейтенанта Ильи Клементьева в рамках тренировок на полигоне Алабино преодолел уже свыше 100 км и произвели около 150 боевых стрельб.

Танкисты проходят скоростные участки, преодолевают препятствия в виде брода, колейного моста, кургана, эскарпа, противотанкового рва и многих других. Мишени экипажи поражают из 125-мм танковых пушек на расстояниях 1800, 1700 и 1600 метров, и из пулемета на дистанциях 800, 700 и 600 метров.

Раннее В Ленинградской области на полигоне Кирилловский определили победителей 3 этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон» среди лучших экипажей со всех объединений Западного военного округа. Победителем стал танковый экипаж Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.



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