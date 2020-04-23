23.04.2020 (15:35)

В авиационном полку дальней авиации отработаны нормативы по обеспечению безопасности полетов

В Иркутской области в авиационном полку дальней авиации летным и инженерно-техническим составом отработаны нормативы по обеспечению безопасности полетов на сверхзвуковых дальних бомбардировщиках Ту-22м3.

При отработке задач проверялись как теоретические, так и практические навыки личного состава авиационного полка.

При выполнении полетов оценивались умения командиров экипажей рассчитывать длину разбега и скорость отрыва воздушного корабля от взлетно-посадочной полосы с учетом метеоусловий, а также знание расположения ориентиров по курсу взлета воздушного судна.

Помимо этого управлением авиационного полка проверялось умение летчиков ориентироваться в светлое и темное время суток на авиационном аэродроме и вблизи него при заходе на посадку.

При выполнении полетов было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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