23.04.2020 (15:33)

Военнослужащие горной мотострелковой бригады закончили реставрацию танка Т-34 в Кызыле

Военнослужащие горной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва, завершили реставрацию танка Т-34 и вернули его на площадь Победы в Кызыле.

Реконструкция боевой машины проводилась на территории автопарка горной мотострелковой бригады при участии военнослужащих, которые произвели необходимые сварочные работы, очистили корпус от загрязнений и провели покраску. По окончанию реставрационных работ танк вернули обратно на постамент площади Победы.

Кроме этого, проводятся работы по замене плиток и брусчатки на самом постаменте, где установлена легендарная военная машина.

Танк Т-34 является самым известным советским танком и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

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