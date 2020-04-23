23.04.2020 (15:29)

ЦВО проведет дезинфекцию более 100 интернатов для детей, инвалидов и пожилых людей в Свердловской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проведут дезинфекционные мероприятия в организациях социального обслуживания в Свердловской области. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатора региона Евгения Куйвашева.

Планируется провести санитарную обработку в 110 интернатах для детей, инвалидов и пожилых людей региона.

Дезинфекция пройдёт в Екатеринбурге и в других даже самых отдалённых городах области.

Для проведения дезинфекционных работ будут привлечены сводные подразделения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа с задействованием современных авторазливочных станций АРС-14КМ.

Справочно:

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

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