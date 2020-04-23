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23.04.2020 (09:27)

В Барнаульское ракетное соединение поступили новые тренажеры для подготовки дежурных сил РВСН

В Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения поступили новейшие тренажерные системы для подготовки дежурных сил РВСН.

Этот тренажер позволяет отрабатывать полный комплекс учебно-боевых задач на аппаратуре управления, выполняемых личным составом ракетного соединения несения боевого дежурства.

Также тренажёр позволяет отработать задачи по техническому обслуживанию аппаратуры, обеспечивает моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

Система в автоматическом режиме контролирует действия обучаемых и фиксирует их действия при отработке различных вводных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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