23.04.2020 (15:25)
Ракетчики Барнаульского соединения прошли переподготовку на новые ПГРК «Ярс»
Около 200 офицеров Барнаульского ракетного соединения завершили переподготовку на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» на космодроме «Плесецк» в Архангельской области.
Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механиков-водителей автономных пусковых установок.
Первоначально обучение военнослужащих проводилось непосредственно в перевооружаемом соединении, на новых тренажёрных системах ПГРК «Ярс». Военнослужащие изучили основные тактико-технические характеристики систем и агрегатов, оборудования и узлов комплекса, их предназначение, устройство и основы эксплуатации.
По итогам обучения военнослужащие подтвердили высокие теоритические знания и практические навыки по освоению новой техники.
На заключительном этапе обучения военнослужащие сдали зачеты по тактической, специальной, и технической подготовкам.