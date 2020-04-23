23.04.2020 (15:25)

Ракетчики Барнаульского соединения прошли переподготовку на новые ПГРК «Ярс»

Около 200 офицеров Барнаульского ракетного соединения завершили переподготовку на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» на космодроме «Плесецк» в Архангельской области.

Переподготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями и охватывает полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механиков-водителей автономных пусковых установок.

Первоначально обучение военнослужащих проводилось непосредственно в перевооружаемом соединении, на новых тренажёрных системах ПГРК «Ярс». Военнослужащие изучили основные тактико-технические характеристики систем и агрегатов, оборудования и узлов комплекса, их предназначение, устройство и основы эксплуатации.

По итогам обучения военнослужащие подтвердили высокие теоритические знания и практические навыки по освоению новой техники.

На заключительном этапе обучения военнослужащие сдали зачеты по тактической, специальной, и технической подготовкам.

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