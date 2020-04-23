23.04.2020 (15:19)

Морские пехотинцы Северного флота отработали ночное вождение БТР-82А

На полигоне отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота в Печенгском районе Мурманской области состоялись ночные занятия по вождению боевых машин. В занятиях были задействованы 10 колёсных бронетранспортёров БТР-82А.

В ходе занятий механики-водители тренировались ориентироваться на местности в темноте в условиях светомаскировки, преодолевать затяжные подъемы и спуски, маневрировать на скоростных участках, двигаться в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях.

Морские пехотинцы учились выбирать наилучший маршрут для движения в заданный район по пересеченной местности, а также отрабатывали задания по буксировке и оказанию помощи застрявшей на бездорожье технике.

Подобные занятия позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Заполярья, при высоком снежном покрове, низких температурах и сильном ветре.

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