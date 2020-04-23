23.04.2020 (15:15)

Военнослужащие Балтфлота активно приобретают жилье в Калининградской области

В первом квартале 2020 года в Калининградской области участниками НИС было приобретено 56 жилых помещений. В регионе в 2020 году заключено 2 сделки в строящихся домах, а также приобретено 6 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 67,3 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра - 54,1 тысяч рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 68,3 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 51,8 тысяч рублей.

Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком, приобретенная военнослужащими Балтийского флота составила 149,4 квадратных метров при стоимости 23,5 тыс. рублей за квадратный метр.

По итогам 2019 года по НИС приобретено 449 жилых помещений, из них 48 квартир в строящихся домах и 34 индивидуальных жилых дома. Кроме этого на 2020 год размер накопительного взноса на одного участника НИС проиндексирован и составляет 288 410,00 рублей.

Банками-партнерами продолжается активная работа по рефинансированию ранее полученных участниками НИС ипотечных кредитов. Рефинансирование позволяет снизить процентную ставку по кредиту с фиксацией размера ежемесячного платежа до конца срока кредита, тем самым улучшить условия кредитования участников НИС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице