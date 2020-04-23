23.04.2020 (15:12)

Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтфлота отработали полеты в Калининградской области

В Калининградской области экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты в составе групп.

Главной целью проведенных мероприятий являлось повышение боевой готовности и оценка эффективности действий экипажей морской авиации при выполнении задач по предназначению.

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в светлое и темное время суток.

Вертолётчики также провели тренировки на земле и в море по спасению терпящих бедствие людей, практически взаимодействовали с группой управления полётами авиационного соединения при наведении вертолётов на объекты, условно терпящие бедствие в море.

Всего к учению привлекалось до десяти экипажей Ка-27.

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