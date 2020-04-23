23.04.2020 (13:33)

В многофункциональный медицинский центр в Калининграде поступит современная техника и оборудование

В многофункциональный медицинский центр (МФМЦ) в Калининграде на этой неделе поступит медицинское оборудование, его доставят самолеты военно-транспортной авиации на аэродром Чкаловск под Калининградом.

Сейчас военными строителями возведено и облицовано специальными панелями здание МФМЦ, вставлены окна, сделаны дверные проемы. Во внутренних помещениях центра проходят отделочные работы, проводится монтаж внутренних инженерных сетей. На следующей неделе специалисты проведут их пуско-наладочные работы. Снаружи медицинского центра проводится монтаж металлоконструкций галерей и облагораживание прилегающей территории.

Многофункциональный медицинский центр в Калининграде строится с середины марта, работы на объекте идут круглосуточно и без выходных. Новый медицинский центр, будет оборудован современной техникой и рассчитан на 100 мест.

Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействовано более 600 специалистов различных строительных специальностей и 40 единиц строительной техники.

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