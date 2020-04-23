23.04.2020 (13:24)

В Ростовском МФМЦ МО РФ строители приступили к отделочным работам внутренних помещений

В помещениях строящегося многофункционального медицинского центра Минобороны России на территории окружного военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону строители приступили к отделочным работам.

Строительство двухэтажного корпуса медицинского центра на 160 койко-мест в Ростове-на-Дону идет в соответствии с графиком, в настоящее время завершено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций каркаса и сендвич-панелей.

Более тысячи специалистов Военно-строительного комплекса МО РФ выполняют работы по оборудованию внутренних помещений вентиляцией, сантехникой и электросетями, выполняют обустройство стен, полов и потолка специальными покрытиями, готовят помещения к установке медицинского оборудования и мебели.

Поставки медицинских кроватей, консолей и новейшего диагностического оборудования для будущего медучреждения осуществляются синхронно с выполнением отделочных работ. Центр будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Соблюдение графика возведения самого крупного медицинского центра на Юге России проконтролировал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников. Оценив готовность помещений будущих палат и диагностических кабинетов, командующий войсками ЮВО уточнил задачи строителям, в том числе, по благоустройству прилегающей к зданию медцентра территории.

«Работы на всех трех объектах – в Волгограде, Севастополе и здесь, в Ростове-на-Дону, выполняются в соответствии с утвержденной дорожной картой», – подтвердил генерал-полковник А.Дворников.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают более тысячи рабочих, в том числе около 300 человек ночью, задействовано 25 единиц техники.

Специализированную медицинскую помощь в новом медцентре, в случае необходимости, сможет получать и гражданское население.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице