23.04.2020 (12:58)

Подразделения РХБЗ ЮВО завершили специальную обработку оборонных предприятий Ростовской области

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) завершили специальную обработку предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ростовской области.

Специалисты РХБЗ выполнили дезинфекцию внутренних помещений, фасадов зданий, и прилегающих к ним дорожных покрытий общей площадью около 700 тыс. кв.м. Всего обработано более 160 зданий и сооружений 19 предприятий Ростовской области.

В мероприятиях дезинфекции в период с 12 по 23 апреля в Ростовской области, было задействовано более 50 военнослужащих подразделений РХБЗ ЮВО и 14 единиц специальной техники, в том числе 12 авторазливочных станций АРС-14КМ.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице