23.04.2020 (12:55)

В Ленинградской области экипажи вертолётов Ми-24 и Ми-8 ЗВО нанесут удары по огневым точкам условного противника

В Ленинградской области началось летно-тактическое учение с военнослужащими отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе учения экипажи ударных вертолетов Ми-24 и десантно-транспортных Ми-8МТВ-5 отработают отражение атаки условного противника, эвакуацию разведгруппы из точки сбора в тылу «противника». Пилотам предстоит выполнить подлет к месту эвакуации на предельно малых высотах с использованием рельефа местности с целью не попасть в зону обнаружения средств ПВО «противника».

На заключительном этапе экипажи вертолетов выполнят практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты будут осуществляться как днем, так и в ночное время суток. За время занятий летчикам предстоит выполнить 40 плановых вылетов, произвести около 100 пусков неуправляемых ракет и более 500 выстрелов из авиационных пушек.

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