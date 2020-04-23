23.04.2020 (12:50)

В Нижегородской области танкисты ЗВО отработали массовую заправку танков Т-72Б3 на марше

В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе марша механизированной колонны бронетехники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослужащие отработали массовую заправку танков.

В ходе проведения заправки более 60 тыс. литров топлива перекачали из мобильных цистерн в баки танков Т-72Б3. Для организации такой заправки из района дислокации вышло порядка 15 единиц топливозаправщиков. Основной задачей тренировки стала отработка единовременной заправки бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазочных материалов развернули около 30 рукавов автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10 для осуществления параллельной заправки.

Заправка одного танка до полного бака заняла не более 5 минут, что позволило оперативно продолжить движение бронетехники.

Всего в тренировке приняло участие более 100 единиц военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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