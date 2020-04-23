23.04.2020 (09:48)

Более 2 тысяч писем для фронтовиков написали юнармейцы гвардейской танковой армии ЗВО

Более двух тысяч писем было написано воспитанниками подшефных юнармейских отрядов гвардейской танковой армии Западного военного округа ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих в Москве, Московской, Нижегородской, Ивановской и Смоленской областях.

В своих письмах школьники написали поздравления ветеранам с наступающим 75-летним юбилеем Великой Победы и выразили слова искренней благодарности и поддержки. Многие юнармейцы дополнили письма своими рисунками и творческими работами.

Все письма будут обработаны антисептическими растворами и запечатаны в конверты для отправки по почте.

Во Всероссийской акции приняло участие более 3 тысяч юнармейцев, находящихся под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.

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