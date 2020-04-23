23.04.2020 (11:35)

Морпехи Каспийской флотилии готовятся к конкурсу профессионального мастерства «Морской десант»

Механики-водители полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа совершенствуют профессиональные навыки в рамках подготовки к этапу конкурса «Морской десант» Армейских международных игр 2020 года.

В ходе тренировок отрабатывается наиболее сложный элемент конкурса – морская десантная подготовка. Водителям бронетранспортёров БТР-82А предстоит довести до совершенства свои навыки управления боевой машиной на плаву.

Упражнение выполняется в составе взвода на трех бронетранспортерах БТР-82А. Боевые машины одна за другой заезжают с берега в воду и начинают движение на плаву.

От сохранения интервалов и дистанций между машинами и правильного выбора скорости движения на плаву зависит качество и скорость выполняемого упражнения, и количество баллов, которые можно будет набрать в ходе конкурса.

Кроме того, находясь в воде, механики-водители боевых машин должны учитывать скорость течения, которое вносит свои коррективы и создаёт определенные трудности в выполнении упражнения. Данные тренировки способствуют уверенным действиям водителей в рамках конкурса и в любых условиях учебно-боевой обстановки.

Ранее команды морских пехотинцев отработали на полигонах Аданак и Скорпион в Дагестане другие элементы конкурса «Морской десант»: вождение боевой техники на автодроме, огневую подготовку и преодоление полосы препятствий.

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