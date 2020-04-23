Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2020 (11:32)

Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10

На вооружение воинской части специального назначения Южного военного округа (ЮВО) поступила партия из 50 парашютных систем Д-10, предназначенных для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км/ч.

Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью, что позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование (вес спецназовца со снаряжением может достигать 140 килограммов).

Парашют Д-10 заменил стоящий на вооружении Д-6, он является более простым и безопасным при десантировании и в эксплуатации. Объем купола нового парашюта составляет 100 кв. м, а у его предшественника купол был меньше – 83 кв. м.

Д-10 предназначен для осуществления боевых и учебных прыжков в диапазоне высот от 200 до 8000 м. У нового парашюта увеличен срок эксплуатации и количество применений от 80 до 120, в зависимости от условий прыжков.

Масса нового парашюта на несколько килограммов меньше массы предшественника, что позволяет легко разворачиваться по ветру, выполнять горизонтальное скольжение, с ним можно совершать прыжки на воду и быстро гасить купол при сильном ветре.

В ближайшее время с личным составом будут проведены занятия по устройству нового парашюта и порядку его укладки, а также тренировки на воздушно-десантном комплексе, после чего военнослужащие приступят к совершению десантирования на учебных площадках в Ставропольском крае.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Новые приёмы подводного рукопашного боя осваивают боевые пловцы отряда ПДСС Каспийской флотилии в Дагестане
Полицейские ЮВО впервые соревновались в практической стрельбе в Северной Осетии
Спецназ ЮВО на Кубани совершил более 1,5 тыс. сложных прыжков с парашютом
Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали три промышленных предприятия в Северной Осетии

Метки:
Южный военный округ , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false