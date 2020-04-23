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23.04.2020 (11:27)

Новые приёмы подводного рукопашного боя осваивают боевые пловцы отряда ПДСС Каспийской флотилии в Дагестане

Отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии приступил к выполнению этапов специальной подводной подготовки в пункте базирования кораблей в Дагестане.

В ходе занятий военнослужащие выполняют комплекс задач по противоподводно-диверсионному обеспечению кораблей.

Во время тренировок боевые пловцы отряда ПДСС учатся основам, особенностям и элементам минно-взрывного дела, правильному использованию водолазного снаряжения. Кроме того, военнослужащие отрабатывают обязательные упражнения специальной подводной акробатики, разучивают новые, эффективные приемы подводного боя с применением огнестрельного и холодного оружия.

На контрольном занятии боевые пловцы выполнят упражнения стрельбы из специального оружия - автомата АПС-55, предназначенного для ведения огня под водой, с помощью которого на глубине 40 м можно уничтожить противника на дистанции до 10 метров и пробить обшивку или днище судна.

Для выполнения задач по охране морских подходов к пункту базирования и визуальному наблюдению за акваторией, бойцы передвигаются на специальных маломерных судах, катерах и шлюпках.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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