23.04.2020 (10:20)

Полицейские ЮВО впервые соревновались в практической стрельбе в Северной Осетии

На полигоне Шалхи в Северной Осетии, в рамках специальной подготовки подразделений военной полиции Южного военного округа (ЮВО), впервые прошли соревнования по практической стрельбе из стрелкового оружия.

Военнослужащие поражали мишени из пистолета Макарова и автомата АК-74 в движении и с места по появляющимся и движущимся целям, со сменой огневых позиций, выбором положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

Практическая стрельба – это динамично развивающийся в России прикладной вид стрелкового спорта, развивающий скорость, точность, при этом обеспечивающий высокий уровень безопасности. Любое упражнение требует от стрелка скоростного заряжания оружия, быстрых перемещений, ведения огня в различных нестандартных положениях или в движении, что делает практическую стрельбу весьма зрелищным видом спорта.

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