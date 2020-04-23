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23.04.2020 (10:10)

Спасательные силы Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю

Аварийно-спасательный отряд Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой эпизода по тушению пожара.

Роль аварийного объекта выполнял экипаж судна контроля физических полей «СФП-183» отряда вспомогательных судов ЧФ.

По замыслу учения на борту «СФП-183» произошло возгорание в машинном отделении. На помощь аварийному судну выдвинулись два спасательных буксира и пожарный катер из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

Прибыв на место аварии, специалисты спасательной службы приступили к тушению пожара с помощью системы пенообразования и вскоре ликвидировали очаг возгорания.

Также в рамках учения водолазы отряда осмотрели донную часть корабля на случай повреждений корпуса, которые мог причинить пожар.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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