23.04.2020 (09:33)

Отряд кораблей Черноморского флота провёл учение по поиску и обнаружению подводной лодки

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) в составе патрульного корабля «Василий Быков» и двух малых противолодочных кораблей «Касимов» и «Ейск» провёл учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Чёрного моря.

В ходе выполнения задач по предназначению малые противолодочные корабли отработали действия по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

В рамках учения экипажи кораблей «Касимов» и «Ейск» провели комплексную тренировку по применению торпедного оружия и бомбометанию.

В ходе поиска и слежения за лодкой, экипаж патрульного корабля «Василий Быков» провёл корабельное учение по прикрытию малых противолодочных кораблей от нападения условного воздушного противника.

В завершение совместных манёвров отряд кораблей выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Имитацию надводных целей выполняли щиты-мишени, а в качестве воздушных целей были применены светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ.

Совместные манёвры кораблей прошли в одном из морских полигонов Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки и деятельности Черноморского флота.

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