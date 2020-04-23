23.04.2020 (09:00)

Боевыми стрельбами проверены ударные подразделения Амурского объединения ВВО

В общевойсковой армии Восточного военного округа, воинские части которой дислоцируются в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономии, состоялась проверка ударных подразделений боевыми стрельбами. Мероприятие было проведено в рамках контрольной проверки объединения за зимний период обучения.

Так, на полигонах в трех регионах на востоке России выполнили боевые стрельбы экипажи современных танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, проведены стрельбы из штатного стрелкового оружия.

Особенностью при выполнении контрольных упражнений явилась усовершенствованная мишенная обстановка. Она обеспечила появление движущихся мишеней, находящихся на дальностях от 500 до 1700 метров в случайной очередности. Экипажам, выполнявшим это упражнение, заранее не было известно на какое время и на каком расстоянии появится очередная цель.

Кроме боевой стрельбы, было проверено состояние мобилизационной готовности, повседневной деятельности, техническое состояние вооружения и военной техники, укомплектованность подразделений. Всего проверке подлежало более 15 показателей. В мероприятиях было задействовано около 400 единиц техники. Все ударные подразделения, ранее сдавшие экзамен на присвоение почетного наименования, подтвердили свой статус.



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