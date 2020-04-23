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23.04.2020 (06:45)

Экипажи армейской авиации Восточного военного округа провели учебные бомбометания в Приморском крае

На полигоне "Новосельский" в Приморском крае пилотами вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа проведено групповое бомбометание по наземным целям.

В качестве целей использованы мишени, имитирующие бронетехнику технику условного противника, замаскированную под рельеф местности.

Первостепенной задачей передовой группы вертолётов Ка-52 было проведение разведки местности с воздуха для координации точечных авиаударов основными силами.

После проведения разведки и передачи информации о месте дислокации военной техники условного противника, в воздух поднялась основная группа вертолётов Ка-52 и Ми-8АТМШ.

Далее, экипажи вертолетов армейской авиации, используя полученные разведывательные данные, нанесли авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и уничтожили бронеобъекты «неприятеля».

За время проведения бомбометаний, экипажами армейской авиации было совершено порядка 10 вертолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Армейская авиация
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