23.04.2020 (08:45)

Строительство многофункционального медицинского центра в Улан-Удэ идет в круглосуточном режиме

На территории военного госпиталя Восточного военного округа, в столице Бурятии - городе Улан-Удэ, продолжаются работы по возведению многофункционального медицинского центра на 60 мест.

Возведение лечебного учреждения началось в марте текущего года и проходит в сжатые сроки в связи с возможным распространением вирусной инфекции на территории нашей страны.

Строительство ведется в три смены, при этом не малая часть работ и подвоз материалов проходят в ночные часы.

В данный момент осуществляется монтаж основания 2 этажа, облицовочных сэндвич панелей, кладка межблочных и межкомнатных стен. Помимо этого, проводятся работы по прокладке систем водо и теплоснабжения, канализации, а также электросетей. Задействовано порядка 7 крановых установок различной грузоподъемности.

Для осуществления текущего контроля хода строительства, проверки качества выполняемых работ, а также поступающих материалов на стройке задействованы специалисты технического надзора военно-строительного комплекса.

Всего на строительстве медицинского центра военного госпиталя ударными темпами работает три бригады строителей и около 20 единиц строительной техники.

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