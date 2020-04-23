23.04.2020 (08:30)

Обслуживание специализированной техники связи началось в соединении управления ВВО в Бурятии

В соединении управления Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, по окончании зимнего периода обучения началось обслуживание военной техники, вооружения, а также инфраструктуры парка боевых машин и пунктов технического обслуживания, в рамках перевода ВВТ на летний период эксплуатации.

Вся техника и вооружение было проверено на работоспособность, укомплектованность, и техническую исправность. Далее, командирами подразделений на каждую единицу техники составлено комплексное план-задание, по которому, в дальнейшем, специалистами будет проведен последовательный цикл работ по качественному техническому обслуживанию автомобильной техники и специального оборудования.

Дополнительно, целый ряд работ по замене комплектующих, текущему ремонту и регламентному обслуживанию оборудования связи проводятся представителями предприятий промышленности, в рамках гарантийных обязательств, не только на территории воинской части, но и в специализированных сервисных центрах, представительствах заводов - изготовителей на территории Республики Бурятия.

Работы пройдут до конца мая текущего года. Всего в части будет обслужено более 150 машин и агрегатов всех групп эксплуатации.



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