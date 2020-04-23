23.04.2020 (08:15)

В Приморье специалисты РХБ защиты ВВО провели специальную обработку Суворовского училища

На основании, утверждённого командованием Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа, графика мероприятий по обеззараживанию дорог и учреждений на территории местного гарнизона, специалисты РХБ защиты провели специальную обработку Уссурийского Суворовского военного училища.

Военнослужащими общевойскового объединения ВВО обработаны подъезды учебных корпусов, казармы для проживания суворовцев, подходы к столовой и клубу, а также территория военного училища.

Ежедневно военные специалисты в своей работе применяют авторазливочные станции АРС-14КМ и войсковые комплекты ДВК-1К. Используют индивидуальные средства защиты Л-1, противогазы ПМК-4 и специальный дезинфицирующий раствор.

Военнослужащие за истекшие сутки обработали 12 объектов военной инфраструктуры Уссурийского гарнизона. В мероприятиях дезинфекции участвует порядка 20 единиц военной техники и более 50 специалистов РХБ защиты.

Справочно: Л-1 – лёгкий защитный костюм, предназначен для использования в качестве универсальной специальной одежды личного состава, при защите кожных покровов человека, одежды и обуви от воздействия отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических факторов. Используется на местности при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

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