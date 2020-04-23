23.04.2020 (07:45)
Противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий воинских частей ВВО проведут в Бурятии
Военные медики общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонной учебно-материальной базы и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Республике Бурятия. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч гектаров.
Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита.
Также регулярно будет осуществляться покос травы в местах массового пребывания военнослужащих.
Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях.