23.04.2020 (07:30)

Экипажи десантных кораблей и катеров Тихоокеанского флота отработали морскую десантную подготовку с морской пехотой

Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты ТОФ отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники способом на упор.

Погрузка техники и личного состава осуществлялась на необорудованных подходах в районе морского десантного полигона у мыса Клерк в Приморском крае. На корабли загружено более 50 единиц колесной и гусеничной техники, стоящей на вооружении морской пехоты ТОФ и более 250 военнослужащих. Десант будет доставлен морем к местам постоянной дислокации. При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона.

Сегодня же в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 экипажи десантных катеров Д-57 и Д-704 отработали организацию подхода к берегу. В ходе учения по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде на катерах проведут профилактическое противодиверсионное гранатометание.

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