23.04.2020 (07:15)

Свыше 600 гектаров территории военного лесничества на Камчатке обследовано с привлечением беспилотных летательных аппаратов

Камчатское лесничество Министерства обороны России обследовало свыше 600 гектаров военного лесного фонда с привлечением штатных беспилотных летательных аппаратов.

Специалисты военного лесничества отработали комплекс практических мероприятий, направленных на профилактику возникновения лесных пожаров на участках, прилегающих к территориям частей Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил Тихоокеанского флота. Всего же Камчатское лесничество имеет в своей зоне ответственности более 25 тысяч гектаров территории в районах дислокации воинских частей и учреждений, полигонов и пирсовых зон.

В настоящее время на Камчатке уже началось интенсивное таяние снега, и в ближайшее время будут активизированы профилактические работы по зачистке участков леса от сухой травы, опавших листьев, старых корней и кустарника. Спланирована установка заградительных препятствий со средствами тушения пожара, обустройство естественных и искусственных водоёмов для нужд пожаротушения и подъездных путей к ним.

С 2012 года, благодаря плановой работе и своевременным профилактическим мерам, персоналу военного лесничества на Камчатке удалось избежать пожаров на закреплённых за ним территориях.

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