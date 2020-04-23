23.04.2020 (06:00)

Российские военные врачи, совместно с коллегами из Сербии в режими видеоконференции обсудили вопросы, связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией

22 апреля 2020 года российские военные врачи, оказывающие помощь в лечении в медицинских учреждениях города Белграда (Сербия), совместно с представителями минздрава и медицинского управления минобороны Сербии в режиме видеоконференции обсудили с ведущими специалистами Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург вопросы, связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией.

В ходе конференции обсуждались медицинские аспекты, особенности оказания помощи и лечения пациентов, а также соблюдения противоэпидемического режима в медицинских учреждениях в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Эксперты военно-медицинской академии поделились опытом в ведении больных с тяжелой формой течения болезни, а сербские коллеги, в свою очередь, сообщили об особенностях лечения пациентов с сопутствующими патологиями.

От российской и сербской стороны в диалоге приняли участие 14 профессоров, 13 докторов и кандидатов медицинских наук, составляющие главный научный потенциал обеих стран в лечении больных коронавирусной инфекцией.

Руководитель группы военных медиков в Сербии кандидат медицинских наук полковник Рустам Аминев высоко оценил результативность конференции: «Подобные мероприятия имеют решающее значение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это позволяет делится опытом в масштабе международного медицинского сообщества, что сохранит жизни многим людям, как в России, так и в Сербии».

Видеоконференции с участием ведущих специалистов России и Сербии планируется проводить на регулярной основе для оказания взаимной консультативной помощи, обсуждения возникающих вопросов и обобщения опыта.

Продолжаются совместные дезинфекционные мероприятия сводными российско-сербскими расчетами. За сутки обработано 16 объектов в городах Белград, Панчево, Нови-Пазар и Лесковац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Смедерево и Власотице. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городах Шабац, Смедерево, Сурдулица.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 88 объектах в 15 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац), в т.ч. обработано: около 190 зданий и сооружений, общей площадью более 890 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 51, общей площадью около 380 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении полутысячи пациентов, инфицированных Covid-19.

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