23.04.2020 (05:00)

Российские военнослужащие приступили к оказанию помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в провинции Брешиа (Ломбардия).

Джанпьетро Маффони - мэр города Ордзинуови провинции Брешиа встретил российских специалистов, прибывших для проведения дезинфекции пансионата для пожилых людей. Он поблагодарил российских военных, отметив важность проводимых мероприятий и вручил исторические книги о городе. «Работа российских специалистов очень профессиональна и эффективна. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь» - сказал Джанпьетро Маффони.

Мэр города Орцивекки Джан Луиджи Стурла также лично встретил и поблагодарил россиян. «Мы видели какую важную помощь вы оказали в провинции Бергамо и благодарны вам за то, что прибыли к нам. Мы говорим вам спасибо не только за то, что помогаете нашей провинции, но и за все что вы делаете для Италии».

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех пансионатах городов Ордзинуови, Орцивекки и Барбарига провинции Брешиа (Ломбардия).

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 68 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 76 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 100 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице