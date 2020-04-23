23.04.2020 (07:00)

500 военнослужащих танковой армии стали обладателями постоянных квартир с начала года на территории 5 регионов России

С начала текущего года квартиры по программам обеспечения постоянным жильем получили 500 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории 5 регионов России.

«В Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях заселились порядка 7 жилых корпусов. Дома находятся в центре городов с хорошей транспортной доступностью, в непосредственной близости от социальных, образовательных учреждений и торгово-развлекательных центров» –– заявил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

За последние годы в обеспечении военнослужащих служебным жильем удалось достигнуть значительного прогресса. В прошлых годах очередь на получение служебного жилья в местах дислокации танкового объединения ЗВО достигала 1,7 тыс. человек.

В 2017–2020 году в построено почти 13 жилых домов для военнослужащих — это почти 2,8 тыс. новых квартир. При этом растет интерес военнослужащих к участию в накопительно-ипотечной системе и приобретению жилых помещений с использованием целевых жилищных займов.

За последние года значительно возросло количество военнослужащих танковой армии ЗВО, предоставивших документы на включение в реестр участников НИС, а также на оформление свидетельств для получения целевого жилищного займа.



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