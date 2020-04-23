23.04.2020 (06:30)

На оснащение мотострелковой дивизии ЗВО в Смоленской области поступила станция очистки воды «Гигиена»

Новейшие станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» поступили в инженерные подразделения мотострелковой дивизии Западного военного округа в Смоленской области. В настоящее время военнослужащие приступили к их освоению.

В ходе специальных занятий расчеты СКО-10 «Гигиена» отработают нормативы по развертыванию станции и оборудованию пунктов полевого водообеспечения.

Особое внимание будет уделено выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия оружия массового поражения, вирусных заболеваний.

Современная станция СКО-10 «Гигиена» очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от механических частиц, различных примесей, обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного синтеза обеззараживает от бактерий и вирусов, в том числе патогенных и бактериальных средств массового поражения.

Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 8-10 куб. м в час, производительность по опреснению – до 5 куб. м в час. Две станции «Гигиена» способны в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 2,5 тыс. военнослужащих в полевых условиях.



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