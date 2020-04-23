23.04.2020 (06:00)

В танковой армии ЗВО оцифровали более 50 тысяч фотографий и документов в рамках проекта «Дорога памяти»

В Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях гвардейской танковой армии Западного военного округа, военнослужащие оцифровали более 50 тысяч фотографий, писем и документов времен Великой Отечественной войны в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти».

На территории соединений и воинских частей развернуты мобильные пункты оцифровки, куда все военнослужащие могут принести фотографии своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла, и они будут загружены на сайт проекта «Дорога памяти», чтобы в дальнейшем стать частью крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

В данный момент в связи с распространением вирусных инфекций все пункты оцифровки работают онлайн, если военнослужащий не может лично отправить документы, то специально созданная группа в составе двух человек с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм выезжает к военнослужащим и проводит оцифровку документов возле квартиры.

Все пункты оснащены необходимым оборудованием для проведения оцифровки документов и внесения в базу электронных данных о фронтовиках.



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