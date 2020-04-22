22.04.2020 (23:45)

Ульяновские десантники сдают контрольные занятия по боевой подготовке за зимний период обучения

В отдельном гвардейском Ульяновском десантно-штурмовом соединение ВДВ проходят контрольные занятия по боевой подготовке за зимний период обучения.

На занятиях с механиками-водителями задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники: «БМД-2КУ», «БТР-Д», «БМД-4М», «БТР-МДМ», «БТР-82А», а также армейские, грузовики повышенной проходимости «Урал» и «КамАЗ». Они показывают высокие результаты в выполнении упражнений на маршруте, специально оборудованном искусственными и естественными Препятствиями противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывное заграждение, подъёмы и спуски с разными углами наклона и выполняют одно из самых сложных упражнений – погрузку боевой техники на железнодорожные платформы.

Личный состав соединения демонстрирует теоретические знания и практические навыки по огневой, РХБ защите, специальной, воздушно-десантной, физической, военно-политической, инженерной и разведывательной подготовке.



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