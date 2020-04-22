22.04.2020 (23:15)
В Воздушно-десантных войсках определили лучшего командира артиллерийской батареи
На полигоне «Песочное» Ярославской области Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прошел заключительный этап профессионального конкурса среди офицеров-артиллеристов ВДВ.
Подготовка офицеров оценивалась по результатам теоретических зачетов по тактической подготовке, по стрельбе и управлению огнем, выполнению нормативов по специальной подготовке, вождению автомобильной техники, выполненную упражнений стрельб из стрелкового оружия и физической подготовке.
Кульминацией состязаний стало выполнение офицерами 3 огневых задач с боевой артиллерийской стрельбой.
Лучший результат показал командир гаубичного дивизиона Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения Воздушно-десантных войск гвардии капитан Александр Слабодин
Именно ему и будет доверено право представлять Воздушно-десантные войска на заключительном этапе Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей Вооруженных Сил.