22.04.2020 (23:15)

В Воздушно-десантных войсках определили лучшего командира артиллерийской батареи

На полигоне «Песочное» Ярославской области Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прошел заключительный этап профессионального конкурса среди офицеров-артиллеристов ВДВ.

Подготовка офицеров оценивалась по результатам теоретических зачетов по тактической подготовке, по стрельбе и управлению огнем, выполнению нормативов по специальной подготовке, вождению автомобильной техники, выполненную упражнений стрельб из стрелкового оружия и физической подготовке.

Кульминацией состязаний стало выполнение офицерами 3 огневых задач с боевой артиллерийской стрельбой.

Лучший результат показал командир гаубичного дивизиона Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения Воздушно-десантных войск гвардии капитан Александр Слабодин

Именно ему и будет доверено право представлять Воздушно-десантные войска на заключительном этапе Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей Вооруженных Сил.



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