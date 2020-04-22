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22.04.2020 (23:00)

В Барнаульское ракетное соединение поступили новые тренажеры для подготовки механиков –водителей ПГРК «Ярс»

В Барнаульское ракетное соединение поступили новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок.

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий. 

Тренажёр позволяет контролировать  обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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