22.04.2020 (22:45)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обработают более 30 медучреждений в Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие общевойсковой армии в Ленинградской области проведут специальную обработку ряда больниц и поликлиник, расположенных в регионе.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К проведут обеззараживание прилегающей территории, объектов и служебных помещений лечебных учреждений.

Также дезинфицирующими растворами будут обработаны автомобили скорой медицинской помощи и инфекционные отделения лечебных учреждений.

Ранее в Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обработали более 40 объектов, включая учебные заведения.

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