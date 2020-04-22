22.04.2020 (22:30)

В подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск продолжают поступать современные артиллерийские системы

В подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск продолжают поступать современных систем залпового огня и самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передают Минобороны России самоходные гаубицы «Мста-СМ».

Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО, а также живой силы противника. Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице.

Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.



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