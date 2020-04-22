22.04.2020 (22:00)

Медицинское оборудование начало поступать в медцентр ЗВО, возводимый в Санкт-Петербурге

Медицинское оборудование среди которой рентген-аппараты, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции лёгких, начало поступать в многофункциональный медцентр Западного военного округа, возводимый в cанкт-петербургском Пушкине/

«В настоящее время строительная готовность медцентра превысила 60 процентов, строители завершили установку сэндвич-панелей, производится возведение внутренних перегородок, прокладка инженерных коммуникаций, облагораживание прилегающей территории. Завершён подбор и обучение медицинского персонала, сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты», - сообщил начальник филиала окружного военного клинического госпиталя Западного военного округа подполковник медицинской службы Аким Мурсалов.

На сегодня на строительной площадке задействовано около 600 рабочих и 60 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Всего в зоне дислокации войск Западного военного округа ведётся строительство пяти многофункциональных медицинских центров в Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и Одинцове.



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