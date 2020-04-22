22.04.2020 (21:30)

Разведчики ЗВО совершили более 1 тыс. прыжков с парашютом в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках контрольной проверки за зимний период обучения совершили более 1 тыс. прыжков с парашютом с борта вертолетов Ми-8 в Нижегородской и Тамбовской областях.

В ходе мероприятий контрольной проверки разведчики совершили десантирование с высоты от 600 до 1400 метров. Наряду с опытными разведчиками, в соединении завершают программу первых прыжков военнослужащие осеннего призыва. Всего, в рамках данной программы, молодым разведчикам предстояло совершить шесть прыжков с парашютом, в том числе с оружием, на различных высотах и с задержкой времени раскрытия купола.

Военнослужащие выполняли прыжки на десантных парашютах Д-10. В обеспечении контрольных мероприятий итоговой проверки за зимний период обучения воздушно-десантной подготовки были задействованы вертолеты Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО.



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