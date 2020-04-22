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22.04.2020 (20:30)

В Ленинградской области в общевойсковой армии ЗВО усилены пожарные расчеты

В связи с началом пожароопасного сезона в соединениях и воинских частях общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, сформировано более 20 пожарных команд.

В районах наиболее вероятного возникновения пожаров специально созданы сети дорог и подъездов к источникам водоснабжения. Проведены работы по очистке полигонов, придомовых территорий военных городков от бытового мусора. На складах горюче-смазочных материалов обновлены противопожарные полосы.

Кроме того, с личным составом созданных расчетов было предварительно проведено обучение по пресечению и ликвидации очагов возгорания на учебных полигонах объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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