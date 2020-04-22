22.04.2020 (20:00)

Курсанты ВУЗов войск ПВО проходят стажировку в боевых частях и выполняют боевые стрельбы на полигонах ВКС

В целях совершенствования подготовки будущих выпускников высших учебных заведений войск ПВО-ПРО все слушатели и курсанты старших курсов проходят войсковую стажировку. При этом они в боевых частях исполняют обязанности по должностям, на которых в дальнейшем будут проходить службу после выпуска. Это позволяет им в реальных условиях на практике закрепить теоретические знания, полученные в стенах ВУЗов.

Логическим продолжением войсковой стажировки является комплексное командно-штабное учение с выполнением боевых стрельб на полигоне Воздушно-космических сил. При его проведении боевые расчеты формируются из числа слушателей и курсантов, которые выполняют учебно-боевые задачи в полевых условиях, как с имитированными, так и с боевыми пусками зенитных управляемых ракет.

«Таким образом, в войска ПВО приходят профессионально подготовленные офицеры с опытом работы с подчиненным личным составом и способные вести боевую работу на штатном вооружении и военной технике» – заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

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