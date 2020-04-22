22.04.2020 (19:30)

Профилактические меры не повлияют на боевую готовность и обучение войск

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе селекторного совещания заслушал командиров соединений и воинских частей о ходе выполнения профилактических мероприятий по предупреждению распространения вирусных инфекций.

В войсках округа приняты исчерпывающие профилактические меры с проведением всего комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий по противодействию распространению вирусных инфекций.

Четырежды в день медицинскими сотрудниками проводится термометрия, исключен доступ и убытие из воинских частей, военнослужащие обеспечены масками, создан запас лекарственных препаратов и тестов.

Проводится регулярная дезинфекция объектов массового пребывания солдат и офицеров с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Гражданские сотрудники частей переведены на дистанционный режим работы. Однако профилактические меры не должны повлиять на боевую готовность и обучение войск, - подвёл промежуточные итоги работы генерал-полковник Александр Журавлев.

В селекторном совещании приняли участие командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, командиры соединений и воинских частей, дислоцированные на территории 26 субъектов Российской Федерации.

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