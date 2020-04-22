22.04.2020 (19:15)
Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям
В рамках планового мероприятия боевой подготовки экипажи провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб.
В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионных самоходных гаубиц «Акация» с мыса «Таран» в Калининградской области.
Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей поочерёдно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М и АК-176. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.
В ближайшее время расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработают нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям с выполнением электронных ракетных пусков.