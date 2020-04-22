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22.04.2020 (19:15)

Экипажи кораблей Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям

В рамках планового мероприятия боевой подготовки экипажи провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб.

В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионных самоходных гаубиц «Акация» с мыса «Таран» в Калининградской области.

Боевые упражнения выполнялись тремя группами кораблей поочерёдно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М и АК-176. На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи.

В ближайшее время расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработают нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям с выполнением электронных ракетных пусков.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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