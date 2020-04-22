22.04.2020 (19:00)

Свыше 215 тонн стройматериалов доставят из Санкт-Петербурга в Калининград военные лётчики для строительства медцентра ЗВО

Свыше 215 тонн строительных материалов доставят экипажи самолётов Ил-76 из Санкт-Петербурга в Калининград для возведения многофункционального медицинского центра Западного военного округа (ЗВО).

Доставка строительных материалов военными самолётами обеспечит бесперебойный ход работ по возведению медцентра.

Общая площадь строящегося комплекса составит более 17 тыс. кв. метров. На строительстве объекта задействовано около 500 строителей и порядка 100 единиц различной техники. Работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск в круглосуточном режиме в три смены.

Всего в зоне дислокации войск ЗВО ведётся строительство пяти многофункциональных медицинских центров — в Санкт-Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде и подмосковном Одинцове. В Нижнем Новгороде состоялось открытие медцентра, построенного по аналогичным проектам за 28 суток.



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