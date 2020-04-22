22.04.2020 (18:45)

На полигоне Капустин Яр завершена модернизация полигонного измерительного комплекса

Ракетными войсками стратегического назначения завершена модернизация полигонного измерительного комплекса для обеспечения испытаний РКСН.

В рамках данной работы полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставить репортажную и справочно-аналитическую информацию в масштабе реального времени о ходе предстартовой подготовки и полете ракеты на Центральный командный пункт РВСН.

Кроме того, полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр переводится на автоматический режим работы с технологиями, минимизирующими задействование личного состава.

Научно обоснованному подходу к решению задач по испытаниям новой техники уделяется особое внимание, специалистами полигона постоянно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование методологии полигонных испытаний, разработку методов и способов, улучшающих характеристики испытываемых образцов, совершенствование экспериментально-испытательной базы.



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