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22.04.2020 (18:30)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО

22 апреля 2020 г. состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии В.В.Герасимова с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Генералом Тодом Уолтерсом, в ходе которого были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Начальник Генерального штаба , Генеральный штаб
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