22.04.2020 (18:15)

Тральная группа Балтфлота провела учение по поиску мин

В рамках выполнения задач по предназначению в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев» и «Александр Обухов» обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены 8 из 8 поставленных учебных якорных и донных мин. Завершатся маневры КТГ проведением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

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